Irak'ta askeri helikopter düştü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tuzhurmatu ilçesindeki hava üssüden kalkan askeri helikopter ilçe yakınlarında düştü. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken, Pilot Albay Mervan Celal’in hayatını kaybettiği, Binbaşı Ala Selman’ın ise ağır yaralandığı belirtildi.

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Irak Savunma Bakanlığı ülkenin Kerkük kentinde dün yapılan yerel seçimlerin güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen askeri helikopterin Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.

AFP'de yer alan habere göre, Helikopterin kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, Pilot Albay Mervan Celal’in hayatını kaybettiği ve Binbaşı Ala Selman’ın ağır yaralandığı belirtildi.

Irak'ta düzenlenen yerel seçimlerle iligili yapılan açıklamada seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu kaydedilirken, 6 milyon 599 bin 668 seçmenin sandık başına gittiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı belirtilmişti.