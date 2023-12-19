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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor

DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor

DreameBot D10s, etkili, erişilebilir robot temizliği evinize getiriyor.

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DreameBot D10s, pratik özelleştirebilme olanakları ile 5.000 Pa emiş gücü, gelişmiş LDS haritalama özellikleri ile tüm evinizde  ki tüm zeminlerde otomatik temizlik imkanları sunuyor.

Hassas bir tampona sahip olan D10s tespit ettiği nesnelerden ustaca kaçınırken, evde etkili bir şekilde dolaşmaya ve temizlemeye devam ediyor. Ayrıca, Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu yönetmenizi sağlıyor. 

Çok yönlü ev temizliği

DreameBot D10s, sahip olduğu çok yönlü, kılsız kauçuk fırça sayesinde, halının derinliklerine inerek alttaki tozları silkerek temizliyor, sert zeminlerdeki kiri alıyor ve saçların dolaşmasını önleyerek evinize kapsamlı bir temizlik sağlıyor. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği sayesinde, işten geldiğinizde daha temiz bir ev ile karşılaşmanızı sağlıyor.

Haritalar, dolaşır, temizler

D10s, LDS haritalama özelliği ile, evinizin planını öğreniyor, temizlik güzergahını planlıyor ve temizliyor. D10s,  sahip olduğu hassas bir tampon sayesinde, gezinirken engelleri güvenli bir şekilde aşabiliyor.

Kesintisiz temizlik

D10s, 5.200 mAH bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunarken, şarjı azaldığında, şarj istasyonuna geri dönerek kendisini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Kire, toza göre seçiminizi yapın

Zeminlerinizin kir durumuna göre, paspas yaparken hangi su akış seviyisini kullanmak isterseniz, bunu üç seçenek arasından belirleyebiliyorsunuz. Daha etkili bir temizlik için istediğiniz temizlik seviyesini kendiniz, su akışını kontrol ederek sağlayabiliyorsunuz.

D10s, kısaca 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini navigasyon ve paspaslama özelliği ile birleştiren güçlü bir robot süpürge olarak dikkat çekiyor.

Dreame D10s, 9.999 TL’den satışa sunuluyor.

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_dreame-d10s-moplu-robot-süpürge-beyaz-1230393.html?utm_source=akakce%20psm&utm_medium=psm-other%20psm&utm_campaign=rt_pricecomp_na_na_na_standart-feed&v=1.2.7

DreameBot D10s Teknik Özellikler

Emiş gücü                  5.000 Pa
Çalışma süresi           280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)
Batarya Kapasitesi   5,200 mAh
Toz Haznesi               570L
Su tankı kapasitesi   235 mL
Ses Düzeyi                 63 dB
Ağırlık                        3.7 kg.


Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.dreametech.com

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