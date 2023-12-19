23 yıldır oğlunu arayan babanın son sözü "Serkan" oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oğlu Serkan'dan 23 yıldır haber alamayan Vahdettin Er, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Yıllarca sokak sokak oğlunu arayan acılı babanın son sözü de "Serkan" oldu.

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Edinilen bilgiye göre, 23 yıl önce rahatsızlanan eşini tedavisi için hastaneye götürmek isteyen Vahdettin Er, seyyar köfte aracının başından durması için oğlu Serkan Er'in okulundan izin aldı. Bir süre sonra Serkan'ı araçta değil, internet kafede gören Vahdettin Er, bir anlık sinirle oğluna tokat atarak, işinin başına gitmesini istedi. Aracın yanına gitmek için yola çıkan Serkan'dan 23 yıldır haber alınamadı.

Sokak sokak Serkan'ı aradı

O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendini sorumlu tutan Vahdettin Er, yıllarca sokak sokak oğlunu aradı. Süreç içinde maddi durumu bozulan Vahdettin Er, 2005 yılında eşi Ayhan Çelik'ten de boşandı. Acısını içinde yaşayan Vahdettin Er, 2019 yılında KOAH hastalığına yakalandı, ardından akciğer kanseri oldu. 13 gün önce de kansere yenik düşen babanın son sözü ise "Serkan" oldu.

"Serkan'ı internet kafede bulunca bir anlık sinirle kızmış"

Vahdettin Er'in kuzeni Metin Er, "Kayıp Serkan Er'in babası Gölcük'te seyyar köftecilik yapıyordu. Serkan'ın kaybolduğu 2000 yılında annesi rahatsızlandı. Babası da Serkan'ı, 'Gel arabaya bak. Ben anneni hastaneye götüreceğim' diye yanına çağırdı. Serkan seyyar arabanın yanına değil de, internet kafeye gitmiş. Baba, Serkan'ı internet kafede bulunca bir anlık sinirle kızmış ve çenesine yumrukla dokunmuş. Dokununca Serkan kızıp dışarıya çıkmış. Babası da 5 lira verip, 'Oğlum yeşillik alıp, arabanın yanında bekle. Ben anneni hastaneye götüreceğim' demiş. Serkan yeşillik almaya, baba ise hastaneye gidiyor. Babası hastaneden döndükten sonra seyyar arabanın yanına gidiyor. Yeşillikler ve bozuk paralar arabaya bırakılmış. Serkan'ı eve gitti sanmış fakat Serkan eve gitmemiş" dedi.

"Babası çok araştırdı"

Olay günü Vahdettin Er'in Serkan'ın arkadaşlarıyla karşılaştığını söyleyen Metin Er, "Arkadaşları babasına, 'Serkan bize program yaptığını ve gideceğini söyledi' demiş. Babası çok araştırdı. Öğretmeni de Serkan'ı gördüğünü söyledi. Öğretmeni babasına, 'Ben bugün Serkan'ı gördüm. Seymen'e gidiyordu. Nereye gideceğini sordum, annesinin hastanede olduğunu ve yanına gideceğini söyledi' dedi. Kaybolduğunun 2. günü de Serkan'dan bir telefon geldi. 'Baba nasılsın?' diye sordu ve telefonu kapattı" diye konuştu.

"Son nefesinde de 'Serkan' dedi"

Serkan kaybolduktan sonra ailesinin çok zor anlar yaşadığını, maddi ve manevi kayıplar verdiklerini anlatan Er, "23 yıldır Serkan'dan haber alınamadı. Baba o yaşantıyla elindeki işini de kaybetti, parasını da kaybetti. Onu aradı, her yere haber saldı. Aile bireyleri kaç kez intihara kalkıştı. Bir türlü bulamadılar, haber alamadılar. Bugün 23 yıl oldu, 13 gün önce babası kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. 23 yıldır aile Serkan'ı arıyor. O günden beri ailenin düzeni yok. Maddi, manevi sarsıldılar. Bu sebeple Vahdettin Er KOAH hastalığına yakalandı. Aynı zamanda kanser hastasıydı. Kanser olmasına rağmen 'Acılarım bir şey değil. Önce Serkan'ımı bulmam gerekiyor' diyordu. Son nefesine kadar bende yanındaydım. Sadece ağızından ‘Serkan' kelimesi çıkıyordu. 'Serkan'ı görmesem gözüm açık gidecek' diyordu. Son nefesinde de 'Serkan' dedi" şeklinde konuştu.

"Keşke Serkan gelse"

Yıllardır oğlundan haber alamayan acılı anne Ayhan Çelik de, "Olay günü rahatsızlandığım için beni hastaneye götüreceklerdi. Çocuğuma da okuldan 1 hafta izin aldım. Onun üzerine oğlum kayboldu. Aradık aradık bulamadık. 23 yıldır arıyoruz, hiçbir yerde bulamadık. Keşke Serkan gelse. Her şeyimiz gitti, dağıldı" ifadelerini kullandı.

"Her an intihar etmeyi düşünüyorum"

Ayhan Çelik, Serkan'ın saygılı ve kendi halinde bir çocuk olduğunu belirterek, "Benim kolum kanadım Serkan'dı. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. O acıyı bir Allah biliyor, bir de ben. Kaç kez intihar etmeye kalktım. Her an intihar etmeyi düşünüyorum. Yeter ki Serkan'ı bulsaydım da hiçbir şey olmasaydı. Eski eşimi de kaybettim" dedi.

"'Dünya yüzüyle Serkan'ı görseydim o bana yeterdi"

Serkan kaybolduktan sonra Vahdettin Er ile aralarında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladığını ve bu sebeple boşandıklarını ifade eden Çelik, "Anlaşamadık. Çocuğumuz üzerine her gün kavga ediyorduk. Bende sinirlendim ve intihara kalkıştım. Eşim, 'Dünya yüzüyle Serkan'ı görseydim o bana yeterdi' derdi. 'Ben görmedim sen gör' dedi. Sadece oğlumu görmek istiyorum hiçbir şey istemiyorum. Allah'tan tek dileğim onu görmek" cümlelerini kullandı.