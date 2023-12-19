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Türkiye'ye gelen yolcu treninde 2'si ölü 33 piton cinsi yılan bulundu!

Türkiye'ye gelen yolcu treninde 2'si ölü 33 piton cinsi yılan bulundu!

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treni, Kapıkule Gar Gümrüğü'nde görevliler tarafından arama sırasında, bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda, yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treni, Kapıkule Gar Gümrüğü'nde görevliler tarafından arama sırasında, bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda, yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi. Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı. Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

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