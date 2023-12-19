BIST 7.648
DOLAR 29,09
EURO 31,88
ALTIN 1.896,72
HABER /  DÜNYA

Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere "dost olmayan ülkeler" ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı.

Abone ol

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, "dost olmayan ülkeler" ile gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların bazı hükümleri iptal edildi.

Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan Batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı.

Rus hükümeti, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dreame Bot D9 Max robot süpürge, büyük evler için maksimum temizlik robotu satışta
Dreame Bot D9 Max robot süpürge, büyük evler için maksimum temizlik robotu satışta
DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor
DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor
DreameBot L10s Pro robot süpürge satışa sunuldu
DreameBot L10s Pro robot süpürge satışa sunuldu
23 yıldır oğlunu arayan babanın son sözü "Serkan" oldu
23 yıldır oğlunu arayan babanın son sözü "Serkan" oldu
Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu
Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu
Türk dünyasından Bursa'ya önemli bir görev, başkan Alinur Aktaş oldu
Türk dünyasından Bursa'ya önemli bir görev, başkan Alinur Aktaş oldu
Irak'ta askeri helikopter düştü
Irak'ta askeri helikopter düştü
Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı
Seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi
Seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi
Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynacak mı Sağlık durumuna ilişkin açıklama
Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynacak mı Sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama
Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...