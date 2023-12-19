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Muğla’da yeni yıl süslemelerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Muğla’da yeni yıl süslemelerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Sorumluluğundaki alanlarda özel günlerde süsleme çalışmaları yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi süs malzemelerinin üretimini, tasarımını kendisi yapıyor.

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Yaklaşan yılbaşı için şehrin belirli yerlerine yerleştirilen süslemeler vatandaşların özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Aileleri ile birlikte süslemelerin olduğu alanları dolduran çocuklar aileleri ile fotoğraf çekiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2024 yılbaşı kutlamaları öncesi çam ağacı, yıldızlar, kardan adam, kızak, balon, kule, melek kanadı gibi birçok görselin tasarımını ve üretimini yaptı. Görsel bir şölen yaşatan ve özellikle çocukların dikkatini çeken süslemelerin tasarımları, demir aksamları, aydınlatma montajları büyükşehir belediyesi tarafından yapılarak ekonomik olarak da tasarruf sağlanıyor.

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