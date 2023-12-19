BIST 7.648
DOLAR 29,09
EURO 31,88
ALTIN 1.896,72
HABER /  GÜNCEL

Siverek’te yaralı yaban domuzunu köpekler parçaladı

Siverek’te yaralı yaban domuzunu köpekler parçaladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere tepki yağdı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Siverek-Üstüntaş Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında yaralı halde bulunan yaban domuzunu fark eden 3 çoban köpeği, domuza saldırarak parçaladı. İddiaya göre saldırıda köpekler domuzu telef etti.

Görüntüler tepkiye neden oldu

Köpeklerin domuza saldırı anını cep telefonuna kaydeden çobanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki göstererek domuzun köpeklere parçalatılmasının yanlış olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği, F-16 ve yerel seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği, F-16 ve yerel seçim açıklaması
Türkiye'ye gelen yolcu treninde 2'si ölü 33 piton cinsi yılan bulundu!
Türkiye'ye gelen yolcu treninde 2'si ölü 33 piton cinsi yılan bulundu!
Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay
Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay
Dreame Bot D9 Max robot süpürge, büyük evler için maksimum temizlik robotu satışta
Dreame Bot D9 Max robot süpürge, büyük evler için maksimum temizlik robotu satışta
DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor
DreameBot D10s robot süpürge, LDS özelliği ile temizlik imkanı sunuyor
DreameBot L10s Pro robot süpürge satışa sunuldu
DreameBot L10s Pro robot süpürge satışa sunuldu
23 yıldır oğlunu arayan babanın son sözü "Serkan" oldu
23 yıldır oğlunu arayan babanın son sözü "Serkan" oldu
Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu
Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu
Türk dünyasından Bursa'ya önemli bir görev, başkan Alinur Aktaş oldu
Türk dünyasından Bursa'ya önemli bir görev, başkan Alinur Aktaş oldu
Irak'ta askeri helikopter düştü
Irak'ta askeri helikopter düştü
Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı
Seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi
Seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi