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Ekmeği bölünce neye uğradığını şaşırdı! İçinden bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmeği bölünce neye uğradığını şaşırdı! İçinden bakın ne çıktı

ELAZIĞ'da marketten alınan ekmeğin içinden naylon çıktı. Durumu market çalışanlarına bildiren vatandaş '' İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

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Olay, Doğukent Mahallesi’nde yaşandı. Marketten ekmek ve çeşitli ihtiyaçlarını alan vatandaş daha sonra eve gelip kahvaltı hazırlıkları yaptı. Marketten aldığı ekmekle kahvaltısını yapmaya hazırlanan vatandaş, ekmeği kesince neye uğradığını şaşırdı. Ekmeğin içinden naylon çıktığını görüp durumu alışveriş yaptığı yere iletti.

Hayatının şokunu yaşadığını belirten vatandaş, '' İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ekmek gibi hijyenin en üst düzeyde olması gereken imalathanelerde tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerekir’’ dedi.

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