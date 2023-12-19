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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Hava sıcaklığının 10 C olduğu basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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