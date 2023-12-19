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Ehliyet ve kimlik yenileme yapmayanlar dikkat! Cezası 4 bin 64 lira

Ehliyet ve kimlik yenileme yapmayanlar dikkat! Cezası 4 bin 64 lira

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemlere kısa bir süre kaldı. 2024 yılı itibariyle değişecek olan ehliyet ve kimler için yeni bir uyarı geldi. Yenileme yapmayanlara 4 bin 64 lira para cezası kesilecek.

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2024 yılı itibariyle hem kimlikler hem de ehliyetler zorunlu olarak yenilenecek. Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala yeni bir uyarı yapıldı. Yenileme yapmayan vatandaşlar 4 bin 64 lira para cezası kesilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet ve kimlikler için yeni bir uyarıda bulundu. Ehliyet yenileme için verilen süre 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştı

Ehliyet için 15 lira ile başvuru yapmak gerekiyor. Eğer ehliyet yenilenmezse 4 bin 64 lira cezası var.

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir.

Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

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