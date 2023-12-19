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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Maraş katliamı' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Maraş katliamı' mesajı

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde acı bir iz bırakan Maraş Katliamının 45. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çok sesliliğin güzelleştirdiği bu topraklarda aynı acıların bir daha yaşanmaması için birlik, beraberlik ve kardeşliği hakim kılmak, yitirdiklerimize olan vicdan borcumuzdur. Unutmadık, unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.

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Maraş Katliamının üzerinden tam 45 yıl geçti. Alevi vatandaşların hedef alındığı ve 7 gün süren katliamda 100'ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye tarihinde acı bir iz bırakan olayların ardından 29 idam ve 7 müebbet kararı verildi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Tarihimizdeki en büyük utançlardan biri olan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum. Çok sesliliğin güzelleştirdiği bu topraklarda aynı acıların bir daha yaşanmaması için; birlik, beraberlik ve kardeşliği hakim kılmak, yitirdiklerimize olan vicdan borcumuzdur. Unutmadık, unutturmayacağız!"

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