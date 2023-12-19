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THY pilotları TIR'a arkadan çarptı! 2 Pilot öldü bir pilot ağır yaralı

THY pilotları TIR'a arkadan çarptı! 2 Pilot öldü bir pilot ağır yaralı

İSTANBUL'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Türk Hava Yolları’nın 3 pilotunun bulunduğu araç, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Feci kazada, 3 pilotundan ikisi hayatını kaybetti.

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Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkisinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu.

Bu sırada kaptan pilot E.E’nin kullandığı araç seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.

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