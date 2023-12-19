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Havaya rastgele ateş açarak bir kişiyi yaralayan maganda yakalandı

Havaya rastgele ateş açarak bir kişiyi yaralayan maganda yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, havaya rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan maganda, kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta havaya rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, titiz çalışma sonucu şahsın kimliğini tespit etti. B.Ö. isimli şahıs, kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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