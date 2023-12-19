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Mersinli sporcular Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla döndü

Mersinli sporcular Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla döndü

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından İstanbul’da düzenlenen Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası’nda Mersinli milli sporcular 2 altın, bir gümüş madalya kazandı.

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14-17 Aralık tarihleri arası Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda 19 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası’nda Mersinli milli sporcular Burak Küçük Wushu Sanda Genç erkekler kategorisinde 80 kilogramda, Neslihan Mollaoğlu Arıcan Light Sanda Büyük kadınlar kategorisi 60 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. Sema Gezer ise Light Sanda Genç kadınlar kategorisinde 52 kilogramda Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Şampiyonada Türkiye takım halinde birinci, Ukrayna ikinci, Yunanistan ise üçüncü oldu.

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