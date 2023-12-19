Hamsiye dev zam! Fırtına, hamsi fiyatlarını katladı

Pazar tezgahlarının en sevilen ürünlerinden hamsi, fırtınanın azizliğine uğradı. Hal böyle olunca fiyatlar ikiye katlandı.

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Tüm Türkiye'de ilgi gören özellikle Karadeniz bölgesi halkının severek tükettiği hamsinin fiyatları son zamanlarda fırtınanın da etkisiyle bir hayli yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda 50-60 TL’lerden satılan hamsinin kilosu 110 TL’ye kadar çıkmış durumda. Evine taze balık almak isteyen vatandaşsa tezgaha bakmakla yetindi.

Hafta sonu Karadeniz’de meydana gelen fırtına balık avını da olumsuz etkiledi. Yoğun fırtına, vatandaşların adeta ekmeğiyle oynadı. Tezgahlara gelen hamsinin kilosu 110 lirayı bulunca, severek tüketenler bir kez daha düşünmeye başladı.

Hamsi ile birlikte tezgahlara giren mezgit balığının kilosu ise 150 liradan satışa sunuldu.

Fırtınanın sona ermesi bir nebze olsun gönülleri ferahlatırken tezgahlara gelen balığın fiyatını henüz düşürmedi. Fırtınayla birlikte etkilenen fiyatların alım gücüne oranla normal seviyelere döneceğini vurgulayan balıkçılar, diğer pek çok gıda ürününden daha uyguna geleceğini düşünüyor. Böylece pek çok kişinin satın alabileceğini belirten balıkçılar, tane olarak satılan balıkların da fırtına sebebiyle fiyatlarının arttığını söyledi.

Tezgahlardaki son fiyatların durumuna göre yerli somonun kilosu 200 TL’den satılırken çupra ve levrek 150 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Yerli uskumru 100 TL olarak satılıyor ve ayrıca hamsi 110 TL, istavrit 100 lira ve mezgit 150 liradan tezgahlarda satışta bulunuyor.