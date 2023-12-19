Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı için flaş sözler: 'Siyasi çevreden olmak zorunda değil'

AK Parti'nin İstanbul ve Akara adaylarının kim olacağıyla ilgili merak giderek büyürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki il için siyaset dışından bir ismin de aday gösterilebileceğini söylediği iddia edildi. NTV'nin haberine göre Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara adayları için "Siyasi çevreden olmak zorunda değil" dediği iddia edildi.

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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partilerin aday belirleme çalışmaları da son hızla devam ediyor. Yerel seçimler için parolayı 'Yeniden İstanbul' olarak belirleyen Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde farklı isimler konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara için 'Siyasi çevreden olmak zorunda değil' dediği iddia edildi. Bu gelişme sonrası ismi aday olarak geçen isimlerden başka 'olabilecek' isimler aranmaya başlandı.

Dün AK Parti ile MHP 12. toplantıyı yaptı

NTV Ankara muhabiri Ahmet Örsoğlu, canlı yayında AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. "Dün AK Parti ve MHP arasında komisyon toplantısı vardı. 12'nci toplantı gerçekleşti. AK Parti ve MHP cephesinde birçok şehirde anlaşma sağlandı diyebiliriz" diyen Örsoğlu, "Son kontrolleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak" ifadelerini kullandı.

MHP'ye bırakılacak büyükşehir belediyeleri

Daha önce Mersin, Manisa ve Muğla Büyükşehir belediyelerinin MHP'ye bırakılabileceğinin konuşulduğunu hatırlatan NTV muhabiri, "Mersin ve Manisa'da bir sorun yok gibi ancak Muğla'da aday bazında ve parti bazında değişiklikler yaşanabilir." deyip şu bilgileri verdi:

İstanbul'da MHP'ye bırakılan yerler

- AK Parti ve MHP arasında bazı ilçelerde işbirlikleri netleşmiş gibi. İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP'ye bırakılabilir. İddialar bu yönde. Ankara'da Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı'nın yanı sıra Elmadağ ve Kalecik'de MHP'ye bırakılabilir.

CHP'nin elindeki iller ve Diyarbakır'da...

- Bununla birlikte AK Parti ve MHP arasında CHP'nin elinde bulunan belediyelerle ilgili özel bir çalışma var. Kırşehir, Burdur, Artvin, Bilecik, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop ile DEM Parti'sinin güçlü olduğu düşünülen Diyarbakır'da da ortak aday çıkartılabilir.

DÜDA-PAR, YRP ve BBP ile durum

HÜDA PAR'a ilişkin de il, ilçe, belde ve meclis üyeliklerinde kontenjan ayrılabilir. Bu yönde çalışma yapılıyor. Fatih Erbakan ve Erdoğan arasında yapılan görüşme sonrasında bir komisyon toplantısı olmamıştı. AK Parti'nin BBP ile de komisyon, heyet görüşmeleri devam ediyor.

'Siyasi çevreden olmak zorunda değil'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da temayül yoklaması yapmıştı. O yoklamada öne çıkan isimler bir kez daha kamuoyu yoklaması yönünden incelenecek. Ancak kulislerden edindiğimiz bilgilere göre Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara adayları için 'Siyasi çevreden olmak zorunda değil' dediği iddia ediliyor. Yani siyasetin içinden olmayan bir adayı da görebiliriz."