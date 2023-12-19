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Fatih Erbakan ve Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istiyor?

Fatih Erbakan ve Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istiyor? Ortada yaşanan bir sorun var mı?Yeniden Refah Partisi’nin yaptığı açıklama ve daha fazlasını Hadi Özışık yorumluyor.

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Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün kalesi Konya'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği, Erdoğan da bunu reddettiği iddia edildi. Bir başka kulis haberine göre ise Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek karşılığında Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyesinin verilmesini talep ettiği iddia edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerine ilişkin "Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır." dedi.

Peki Fatih Erbakan ve Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istiyor? Ortada yaşanan bir sorun var mı?

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