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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz." dedi.

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Ata Park'ta bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganları ile Halit Paşa Kavşağı'na kadar yürüdü.

Türkiye'de işçilerin yarısından fazlasının, özel sektördekilerin ise yüzde 70'inin asgari ücretle çalıştığını ifade eden Çerkezoğlu, DİSK olarak yıllardır insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Çerkezoğlu, DİSK olarak bu yıl asgari ücrete ilişkin rakam söylemeyeceklerini de belirterek, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar, asgari ücretin yılda dört defa tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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