SBB'den kadınlara girişimcilik eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aile Yaşam Merkezleri’nde düzenlenen kurs programlarına katılan kadınlara ‘girişimcilik’ eğitimi veriliyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarla kadınlara çeşitli alanlarda eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Kadıköy Aile ve Yaşam Merkezi, Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali’nde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan toplam 598 kursiyere ‘Girişimcilik’ konusunda eğitim verilmeye başlandı. Eğitmen Gülsüm Ayan tarafından verilen eğitimde kadınlara devlet hibe ve destek programları detaylı şekilde anlatılıyor.

Yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, “Kadınlarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz bu tür bilgilendirme çalışmalarını çok önemsiyoruz.

Aile Yaşam Merkezlerimizde kursiyerlerimize yönelik olarak verdiğimiz girişimcilik konulu eğitim çalışmamız oldukça ilgi görüyor. Bu tür eğitim çalışmalarını düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Buraya üretmek için geliyoruz

Girişimcilik eğitimine katılan kursiyer Ayşe Çakır, “Buraya üretmek için, bu amaç doğrultusunda başlangıç yapmak için geldim. Hem bir şeyler öğrenmek hem de ekonomik olarak aileme destek olabilmek için buradayım.

Çalışmayı seviyorum, evde oturmayı sevmiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu bu destek çok yerinde olmuş. Hanımların ekonomik bağımsızlığını kazanmaları için de çok güzel bir düşünce olmuş” diye konuştu.

Sevil Demir isimli kursiyer ise “Buraya bir şeyler öğrenmeye, hedeflerime ulaşmaya geldim. Emekli olduğum dönemlerde yemek sektöründe girişimlerim olmuştu. Dışarıda bunu başaramadım.

Evde kendi imkanlarımla bir şeyler yaptım. Daha sonra belediyemizin vermiş olduğu bu girişimcilik eğitimi kurslarını gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Girişim isteği olan kişiler devletten nasıl hibe desteği alabilir, bunu öğrenebilmek adına da güzel bir uygulama olmuş” şeklinde konuştu.