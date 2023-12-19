CHP, 2024 yılı asgari ücret beklentisini açıkladı

CHP'den yapılan yazılı açıklamada 2024'te uygulanacak asgari ücret miktarının 19 bin 372 TL olması gerektiği belirtildi.

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2024 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı belirlenme aşamasında...

Milyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hakemliğinde işçi ve işveren tarafının pazarlığını takip ediyor.

Bakanlık ve tarafların oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Pazarlıkta henüz rakamlar tartışılmaya başlanmamışken kamuoyuna açıklamalar yapan siyasi partiler tek tek beklentilerini dile getiriyor.

CHP asgari ücret beklentisi: 19 bin 372 TL

Bu kapsamda, aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi de olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında partisinin ücret beklentisini belirtirken, "Ocak-Temmuz 2024 dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Böylelikle CHP'nin asgari ücret beklentisi yaklaşık yüzde 70 olarak kayıtlara geçmiş oldu.