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DEM Partili Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan için 'büyük bir yazar ve düşünür' dedi siz nasıl bilirsiniz?

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te bebek katili Abdullah Öcalan'ı yere göğe sığdıramadı… Beştaş, Öcalan için "Büyük bir yazar ve düşünürdür" dedi. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Beştaş'ın tepki çeken sözlerini değerlendirdi.

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HDP... HEDEP... DEM Parti veya artık ismine her ne deniliyorsa malum parti, gün geçmiyor ki bu milletin bam teline dokunacak bir skandala imza atmasın.

Henüz geçtiğimiz günlerde HEDEP’in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Cuma namazına gitmek isteyenlere durdurarak ‘sonra kazasını kılarız’ demesinin şoku atlatılmamışken, Şimdi de DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te bebek katili Abdullah Öcalan'ı yere göğe sığdıramadı…

‘Sayın Öcalan’ ile başlayan cümlesini ‘Öcalan büyük bir yazar ve düşünürdür’ diye sürdürdü Meral Danış Beştaş…

Beştaş'ın tartışılan sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

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