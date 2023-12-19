Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu!

Rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Abone ol
Herkesin sevdiği isimlerden olan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tilbe, kısa bir süredir sessizliğe gömüldü.
Bu sessizliğin ardından ise Yıldız Tilbe'nin hastalandığı haberi çıktı. Tilbe, sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi.
Hastaneye kaldırıldı, açıklama geldi
Tilbe, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ocak ayındaki bütün konserlerini iptal etti.
Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allah'a Şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle.
Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum." paylaşımıyla sevenlerini rahatlattı.