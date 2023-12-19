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Gaziantep'te hakemlere destek! Şiddeti protesto ettiler

Gaziantep'te hakemlere destek! Şiddeti protesto ettiler

Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk dakikalarında iki takım oyuncuları hareketsiz kalarak hakemlere destek verdi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede anlamlı bir harekete imza atıldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın çiçeklerle karşıladığı hakem Bahattin Şimşek'e maçın öncesinde de destek geldi.

İlk düdüğün çalmasının ardından iki takımın oyuncuları, Ankara’da yaşanan hakem şiddetini protesto etmek için hareketsiz kaldı ve topa dokunmadı. 

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