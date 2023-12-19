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ABD ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti! MİT'in etkisi dünya basınına yansıdı

ABD ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti! MİT'in etkisi dünya basınına yansıdı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat diplomasisi faaliyetleri, Amerika'nın en önemli gazetelerinden Wall Street Journal tarafından haberleştirildi.

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Wall Street Journal'ın haberinde, hasım devletlerin Soğuk Savaş yıllarından sonra ilk kez çok sayıda Amerikan vatandaşını pazarlık amacıyla elinde tuttuğu, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte rehine pazarlıklarında önemli rol üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 27 Nisan 2022'de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD ile Rusya arasında gerçekleşen takasın detaylarına yer verilen haberde, Türkiye'nin daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında da bir rehine takası yaptığı hatırlatıldı.

'Türkiye tam merkezinde yer alıyor'

Gazeteye açıklama yapan bir Türk yetkili de istihbarat diplomasisinin tamamen güvene dayalı olduğunu vurguladı.

"Türkiye, esir takaslarına, barış görüşmelerine ve arka kapı müzakerelerine ev sahipliği yaparak diplomatik nüfuzunu artıran Orta Doğu'daki ara bulucuların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanılan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının İsrail ile Hamas arasındaki esir takası pazarlıklarında da rol oynadığının altı çizildi.

Amerika ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti

Amerika ve İsrail, Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan gelişmeler nedeniyle istihbarat diplomasisini devreye sokarak bir yandan tansiyonu düşürmek bir yandan da esirlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.

İbrahim Kalın çok sayıda görüşme gerçekleştirdi!

Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hamas temsilcilerinin yanı sıra Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, ABD ve İngiltere'deki muhataplarıyla görüşmeler yapmıştı.

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