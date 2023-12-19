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Başakşehir, Sivasspor'u üç golle geçti

Başakşehir, Sivasspor'u üç golle geçti

Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakında ilgilendiren kritik müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Başakşehir oldu.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan Krzysztof Piatek ve 62. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Sivasspor'un tek golü 26. dakikada Samu Saiz'dan geldi.

Başakşehir, art arda ikinci kez kazandı

Bu sonucun ardından Başakşehir ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve 18 puana yükseldi. Sivasspor da 18 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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