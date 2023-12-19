İstanbulspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk oluyor.Abone ol
Gaziantep FK deplasmanında 3-1 galip gelen Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında da kazanmak adına sahaya çıkıyor.
İstanbulspor 1-1 Trabzonspor maçı (CANLI SOR)
Bordo mavili takımda Orsic, Göktan Gürpüz, Fountas, Umut Bozok, Fernandez ve Pepe'nin sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da İstanbulspor maçında görev alamayacak.
Öte yandan Trabzonspor'da Benkovic ve Arif Boşluk ise Abdullah Avcı'nın tercihi doğrultusunda İstanbul'a giden kafileye dahil edilmemişti.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu
İstanbulspor'un ilk 11'i: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi