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İstanbulspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

İstanbulspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk oluyor.

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Gaziantep FK deplasmanında 3-1 galip gelen Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında da kazanmak adına sahaya çıkıyor.

İstanbulspor 1-1 Trabzonspor maçı (CANLI SOR)

Bordo mavili takımda Orsic, Göktan Gürpüz, Fountas, Umut Bozok, Fernandez ve Pepe'nin sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da İstanbulspor maçında görev alamayacak.

Öte yandan Trabzonspor'da Benkovic ve Arif Boşluk ise Abdullah Avcı'nın tercihi doğrultusunda İstanbul'a giden kafileye dahil edilmemişti.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

İstanbulspor'un ilk 11'i: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi

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