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Dünya devi Mauro Icardi için devrede

Dünya devi Mauro Icardi için devrede

Dünya devi Real Madrid devre arasında Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Geçen sezondan beri Galatasaray'da attığı gollerle rekorlar kıran, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi bu sezon da gollerine devam etti.

25 maçta 17 gol attı

Bu sezon başında bonservisi ile Galatasaray'a katılan Mauro Icardi, 25 maçta 17 gol atarken, 6 asist yaptı.

Real Madrid harekete geçti

Icardi'nin bu performansı, forvetlerinden verim alamayan Real Madrid'in dikkatini çekti.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Mauro Icardi'yi devre arasında kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

8 milyon Euro kazanacak

Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon Euro ve bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon Euro kazanıyor.

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