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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Meşal ile yaptığı telefon görüşmesinde yeni görevinde başarılar diledi.

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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçtiğimiz gün 86 yaşında hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı..

Sabah'ın yerine ise Şeyh Meşal getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taziyelerini iletti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti.

Türkiye- Kuveyt ilişkileri ele alındı

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi.

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