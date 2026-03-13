İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?

TÜRKİYE'nin ünlü tarihçisi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşında olan İlber Ortaylı'nın ailesinden dün gelen açıklamada hocanın entübe edildiği bilgisi vardı. Aslen Kırım Tatar'ı olan İlber Ortaylı'nın hastalığı prostat ameliyatı ile başlamıştı.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata veda etti. Sağlık sorunları sebebiyle 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki İlber Ortaylı, yaşamını yitirdi. İlber Ortaylı'nın ailesi dün entübe edildiğini açıklamıştı.

İLBER HOCA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

-"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yatmıştı.. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. İlber Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı. Ünlü tarihçi pazar günü de yoğun bakımda entübe edilmişti.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İLBER ORTAYLI ASLEN NERELİ?

Ünlü tarihçi ve yazar olan İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğdu. 78 yaşında olan İlber Ortaylı aslen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden İlber Ortaylı, ilkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde tamamladı.

İLBER ORTAYLI'NIN EĞİTİMİ



1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olan İlber Ortaylı, üniversite eğitimini 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirerek tamamladı. Sonrasında Viyana Üniversitesi’nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gören İlber Ortaylı, yüksek lisansını ise Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık ile yaptı. Akademik kariyerinde önemli çalışmalara imza atan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, 1979 yılında aynı fakültede doçent oldu.

İLBER ORTAYLI'NIN EŞİ KİMDİR?

En sevilen tarihçi olarak bilinen İlber Ortaylı, özel hayatını medyadan uzak tutan bir isim. İlber Ortaylı bir evlilik yaptı. Eşinin ismi Ayşe Özdolay... Evlilik tarihleri 1981... İlber Ortaylı'nın eşi Ayşe Özdolay Mersin eski milletvekili Dr. Talip Özdolay’ın kızı...

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR? İLBER ORTAYLI İLE HALA EVLİ Mİ?

İlber Ortaylı'nın karası Ayşe Özdolay, 1950 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Dr. Talip Özdolay’ın kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Özdolay, 1981 yılında İlber Ortaylı ile evlendi. İlber Ortaylı'nın yaptığı bu tek evlilik boşanma ile sonuçlandı. 18 yıl süren evliliğin ardından İlber Ortaylı eşi Ayşe Özdolay'dan 1999 yılında boşandı.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUKLARI KIZI TUNA KAZICI KİMDİR?

İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna adında bir kızı dünyaya geldi. 27 Mart 1982 tarihinde Ankara'da doğan Tuna Ortaylı Kazıcı şu anda 44 yaşında.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne giren Tuna Ortaylı Kazıcı, aynı zamanda profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahip. Tuna Ortaylı Sertaç Kazıcı ile evli.

İLBER ORTAYLI'NIN TORUNLARI

İlber Ortaylı'nın tek çocuğu olan Tuna Ortaylı Kazıcı'dan dünyaya gelen 2 torunu var. Torunlarının ismi Deniz Efe ve Defne... İlber Ortaylı sosyal medyadan torunlarıyla sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor.