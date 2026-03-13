BIST 13.033
Ünlü çay markasında boya skandalı: Neredeyse her markette satılıyordu ama...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listeye eklenen yeni veriler, mutfakların vazgeçilmezi olan pek çok üründe standart dışı içeriklerin kullanıldığını belgeledi.

Yayımlanan listede en dikkat çekici bulgular et ürünleri grubunda toplandı. Laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada "Dana Sucuk" olarak satışa sunulan pek çok üründe baş eti (sakatat) ve kanatlı eti karışımı tespit edildi.

Ayrıca pide salonları ve restoranlarda kullanılan kıyma ve lahmacun harçlarında da benzer şekilde sakatat ve kanatlı eti kullanımının yaygın olduğu görüldü. Bazı sucuk markalarında ise maliyeti düşürmek amacıyla mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı kayıtlara geçti.

Ayrıca listede zeytinyağı, bal, peynir, yoğurt gibi hemen hemen herkesin evine giren ürünler de yer aldı. 

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ DE GÜNCELLENDİ

Aynı zamanda sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini de güncelleyen bakanlık bir çay markasını ifşa etti. 

İŞTE GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ 

