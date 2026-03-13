İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı hangi dilleri biliyordu, kökeni nereye dayanıyordu?
Türkiye'nin yetiştirdiği büyük değerlerden biri olan ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir yoğun bakımda bulunan ve entübe edilen usta tarihçinin vefatı, bilim dünyasını ve sevenlerini üzdü. Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğu olan Ortaylı, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.
Eğitim hayatına İstanbul Avusturya Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Aynı dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de eğitim aldı.
Akademik kariyeri boyunca Osmanlı tarihi ve idare tarihi üzerine yoğunlaşan Ortaylı, yüksek lisans çalışmalarını ünlü tarihçi Halil İnalcık ile birlikte yaptı. 1974 yılında doktorasını tamamlayan Ortaylı, 1979’da doçent oldu.