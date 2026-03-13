Diyanet fitre bedeli belli oldu! Oruç tutmayan kişi 1 gün için ne kadar para vermeli?
2026 Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala 1 günlük fitre ve aylık fidye tutarları araştırılıyor. Peki bu yıl fitre ne kadar, 30 gün oruç tutamayan ne kadar fidye verir? 2026 güncel Diyanet fitre ve fidye bedeli.
2026 Ramazan ayı için fitre ve fidye miktarı netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı bir günlük fitre bedelini 240 TL olarak belirledi. Peki, 30 gün oruç tutamayan ne kadar fitre verir? 30 günlük fitre hesaplaması 2026?
2026 Ramazan Fitresi Ne Kadar? (1 Kişilik Bedel)
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Ramazan ayı için belirlenen bir kişilik fitre bedeli 240 TL'dir.
Bu rakam, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Belirlenen bu 240 TL'lik tutar, hem fitre (sadaka-i fıtır) hem de sağlık sorunları nedeniyle tutulamayan oruçların fidyesi için geçerli olan taban fiyattır. Bağışçılar, kendi imkanları dahilinde bu tutarın üzerinde de ödeme yapabilirler.
30 Gün Oruç Tutamayan Ne Kadar Fidye Verecek?
Sağlık durumu el vermeyen veya yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkanı bulunmayan kişiler, tutamadıkları her gün için fidye ödemekle yükümlüdür. 2026 yılında Ramazan ayı 29 gün süreceği için hesaplama şu şekildedir: