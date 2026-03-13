İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

İran, İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.Abone ol
İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi. Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi.
İsrail'de bir kez daha sirenler çaldı
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok kentte ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı sırada gökyüzünden patlama seslerinin geldiği aktarıldı.