BIST 13.033
DOLAR 44,19
EURO 50,80
ALTIN 7.266,56
HABER /  SPOR

Chelsea, Reece James'ın sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı

Chelsea, Reece James'ın sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

Abone ol

İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Sorumluları tespit edin' Türkiye'den İran'a çok net füze uyarısı
'Sorumluları tespit edin' Türkiye'den İran'a çok net füze uyarısı
NASA Ay'a Artemis'in mürettebatlı uçuşu için tarih verdi
NASA Ay'a Artemis'in mürettebatlı uçuşu için tarih verdi
Irak hava sahasının kapalı kalma süresi 3 gün daha uzatıldı
Irak hava sahasının kapalı kalma süresi 3 gün daha uzatıldı
Hatay'da talihsiz olay! Göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi yaralandı
Hatay'da talihsiz olay! Göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi yaralandı
İlber Ortaylı'nın ailesinden yeni açıklama: Asılsız açıklamalara itibar etmeyin
İlber Ortaylı'nın ailesinden yeni açıklama: Asılsız açıklamalara itibar etmeyin
İlber Ortaylı'nın ailesinden yeni açıklama: Asılsız açıklamalara itibar etmeyin
İlber Ortaylı'nın ailesinden yeni açıklama: Asılsız açıklamalara itibar etmeyin
Annesini ve anneannesini öldürüp parçalara ayırmıştı! Cani kadının cezası belli oldu
Annesini ve anneannesini öldürüp parçalara ayırmıştı! Cani kadının cezası belli oldu
Binance TR ve Yapı Kredi lira işlemlerinde işbirliğine gitti
Binance TR ve Yapı Kredi lira işlemlerinde işbirliğine gitti
Tel Aviv’in kalbine dikkat çeken Trump posterleri!
Tel Aviv’in kalbine dikkat çeken Trump posterleri!
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den petrol fiyatları için korkutan açıklama
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den petrol fiyatları için korkutan açıklama
Trump'tan ürküten açıklama! Haftaya İran savaşı çok daha fena olacak
Trump'tan ürküten açıklama! Haftaya İran savaşı çok daha fena olacak
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı