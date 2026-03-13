BIST 13.033
Irak'ta kalan ABD personeli kabus yaşıyor İngilizler devreye girmiş

ABD yönetiminin, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlandığı öne sürüldü. İngiliz yetkililer, ABD'nin talebi üzerine, İngiliz hava kuvvetlerinin ABD'nin Irak'taki personelini alarak GKRY'ye götürdüğünü belirtti.

ABC'nin haberine göre, ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığının Irak'taki zaruri olmayan personeline ülkeyi terk etme emri vermesinin ardından 10 gün geçmesine rağmen buradaki personelin tahliyesinde zorluk yaşıyor.

ABC'ye konuşan ABD'li yetkili, Orta Doğu'daki personele bulundukları ülkeden çıkmak için çok az zaman verildiğini belirterek Irak'taki durumun beklenenden daha hızla kötüye gittiğini aktardı.

Yetkili, Bağdat'taki büyükelçilik personelinin tahliyesi için planlanan uçuşun güvenlik gerekçesiyle defalarca ertelendiğini belirtti.

İngilizler, ABD personelini GKRY'ye götürmüş

Öte yandan yetkililer, Erbil'deki ABD Konsolosluğunda görevli personelin, İran saldırısı esnasında bulundukları yere sığınmak zorunda kaldığına ve günün sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından ülkeden çıkarıldıklarına işaret etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi de söz konusu haberi ABC'ye teyit ederek "ABD'nin isteği üzerine, ABD Konsolosluk personeli ve çalışanları, Irak'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) götürülmüştür." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bağdat'taki diplomatik destek merkezi vurulmuş

