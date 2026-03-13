Fatih Atik, Kuşadası Belediyesi soruşturmasının detaylarını paylaştı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik, sosyal medya paylaşımında Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Atik’in aktardığına göre soruşturma, Kuşadası’nda faaliyet gösteren Florart Peyzaj Sanayi Ticaret A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever hakkında yapılan şikâyetler ve tanık ifadeleri üzerine başlatıldı. İddialara göre şüphelilerin, şirket hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı şekilde rüşvet ve irtikap suçlarına aracılık ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan HTS kayıtları, MASAK raporları ve kolluk tutanaklarının şikâyetlerle örtüştüğü tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ali Ertan Yurtsever ile Atila Yurtsever, sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Tutuklamaların ardından savcılık soruşturmayı genişletti. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte belediyede görevli bazı yöneticiler hakkında inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına göre tutuklu şüpheliler ile Günel ve belediye bürokratları arasında yoğun HTS iletişim trafiği bulunduğu, MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mart 2025’te Aydın, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşte Fatih Atik'in o paylaşımı:

