Macaristan'dan ABD'nin Rus petrolü kararı sonrası AB'ye çağrı

Macaristan, ABD örneğini takip edip Rus petrolüne yönelik yaptırımları askıya alması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rus petrolüne yönelik yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Szijjarto, ABD'nin yaptırımları askıya alma kararı aldığı Rus petrolünün deniz yoluyla küresel pazarlara ulaşabileceğini, bu durumda fiyatların düşmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin taleplerine göre karar aldığı için AB'nin bu durumdan faydalanamayacağını kaydeden Szijjarto, "AB, ABD'nin izlediği yolu takip etmeli ve Rus petrolüne yönelik yaptırımları askıya almalıdır." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Avrupa genelinde fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, Brüksel'in bu adımı atması gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini açıklamıştı.

