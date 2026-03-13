İran füzesinin hedefi yine Türkiye oldu NATO vurdu! Bu 3 etti İran'ın asıl niyeti...

İRAN'dan ateşlenen füze Türk hava sahasını ihlal edince NATO unsurları tarafından vurulup düşürüldü. MSB'den olaya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bu olay İran tarafından 3. kez tekrarlanınca 'Türkiye'yi savaşa çekme oyunu' mu sorusu gündeme geldi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye savaşın tarafı değildir" denilirken "savaşa çekilmeyeceğiz mesajının altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi. MSB'nin son dakika açıklamasında "her türlü tehdide karşı tüm terbirlerin alındığı" vurgulanırken, "olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" denildi.

BU OLAY 3 ETTİ

İran tarafından atılan ve rotası Türkiye olan füze vukuatı ilk değil. Savaşın başlamasından sonra 4 ve 9 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat NATO tarafından vurulmuştu. Bugün yaşanan olan 3. oldu. İran hükümetinin en üst düzeyinden daha önceki olaylarda gelen açıklamalar "biz atmadık' şeklinde olmuştu.

TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKME OYUNU MU? Bu olay İran tarafından 3. kez tekrarlanınca Ankara'dan mesaj geldi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şöyle denildi: -"Türkiye savaşın tarafı değildir.

-İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili sorumluların tespiti için İran'a net mesajımız iletilmiştir.

-Türkiye çatışmaya çekilmemek için ihtiyatlıdır.

-Türkiye bölgede gerilimin artmaması için adımlar atmakta, sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

-İran'ın da sorumluları tespit etmesi gerekmektedir.

-Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sonsuz bir tolerans olarak görülmemelidir.

-Türkiye gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik kanalları da kullanmaktadır"

NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.

