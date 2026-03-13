Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Sözcü'nün yalan haberini böyle çürüttü

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü Gazetesinin 'Belediye Başkanı gözaltına alınan Kuşadası'nda basın açıklamasına itfaiye engel oldu' başlıklı haberini yalanlayarak olayın aslını duyurdu.

Akdemir’in paylaşımına göre, CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylem sırasında acil ihbara giden bir itfaiye aracının önü kesildi. Paylaşımda, aracın bir intihar vakasına müdahale etmek için olay yerine gitmeye çalıştığı, ancak kalabalık tarafından durdurulduğu ve araca yumruklar atıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Akdemir, olayın aslını açıklarken acil ihbar hattına gelen kayıt ekranının görüntülerini ve intihar vakasına ait görüntüleri de paylaştı.

İşte Akdemir'in o paylaşımı: