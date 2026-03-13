İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit: "Sadece başlangıç"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde yer alan Zerariyye Köprüsü'nü vurmasının "sadece başlangıç" olduğu tehdidinde bulundu.

Abone ol

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü vurduğunu hatırlatarak "Bu sadece başlangıç ve Lübnan hükümeti ile devleti, Hizbullah'ın kullandığı Lübnan ulusal altyapılarına yönelik saldırılarda giderek artan bir bedel ödeyecek." tehdidinde bulundu.

Lübnan hükümetini Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmemekle suçlayan Katz, bu vaat yerine getirilene kadar Lübnan'ın altyapısının vurulması ve topraklarının işgal edilmesi şeklinde bedel ödeyeceğini savundu.