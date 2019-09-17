HSK Genel Kurulu'ndan Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan heyetin başkanı Oğuz Dik ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç de Yargıtay üyeliğine getirildi.

Yargıtay'ın yeni üyeleri

Buna göre, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Danıştay'ın yeni üyeleri

Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.