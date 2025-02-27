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Galatasaray - Konyaspor / Canlı

Galatasaray - Konyaspor / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. İlk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci hafta maçında da Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Konyaspor karşısında galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. 

Galatasaray - Konyaspor

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Konyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed Kutucu, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

Tümosan Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut

ASLAN HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak, en çok mutlu sona ulaşan takım olan Cimbom, müzesine bir yenisini daha götürmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk Türkiye Kupasını almak için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullarak etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

GALATASARAY'DAN KONYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de iki defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Konyaspor, kupa maçında 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan iki maçta Cimbom, Konya ekibi mağlup etmeyi başardı. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 galip geldi.

CİMBOM'DA 3 EKSİK

Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız isimlerin ne zaman geri döneceği belirsizliğini korurken, Teknik Direktör Okan Buruk'un hangi isimleri tercih edeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

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