Fotoğrafı var denilen spiker Ela Rumeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Medya dünyasındaki uyuşturucu operasyonunda gerçekliği netleşmeden garip iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri de fotoğraf iddiası oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Mehmet Akif Ersoy’la ilgili bir iddiayı dile getirdi ve bir fotoğraftan söz etti. Fotoğrafta yer aldığı söylenen Ela Rümeysa Cebeci ise işin aslını bir mesaj atıp canlı yayından duyurdu.

Medya dünyası Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddiaları konuşurken, Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında bir fotoğraf iddiasını gündeme getirdi. İddiasına göre bu fotoğraf spiker Ele Rümeysa Cebeci'nin cep telefonundan çıkmıştı ve kendisine de bir hukukçu yollamıştı. Fotoğrafın sahibi olduğu söylenen spiker Ela Rümeysa Cebeci, canlı yayındaki İsmail Saymaz'a bir mesaj attı. Okunmasını istediği mesajda Ela Rümeysa Cebeci, fotoğraf iddiasının yalan olduğunu belirtip şunları söyledi:

ELA RÜMEYSA CEBECİ: DOĞRU DEĞİL

-"Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur.

-Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır.

-Ben akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım.

-Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok.

-İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım".

FOTOĞRAF İDDİASI NE?

İsmail Saymaz, Ele Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda delil olarak bir fotoğraf bulunduğunu o fotoğrafta Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu iddia etmişti. Aynı iddiayı Sabah yazarı Dilek Güngör de sosyal medya hesabından yaymıştı. İsmail Saymaz söz konusu fotoğraf için şunları söyledi:

-"Tanıdığım bir hukukçudan öğrendiğim bir bilgiyi aktarmıştım. Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda bazı görüntülerin çıktığını, bu görüntülerde uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın olduğundan söz etmiştim. Bu bilgi bana bir tanıdığım avukattan gelmişti".