Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut kimdir? Ünlüler operasyonunda son gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Operasyonun, kamuoyunda yankı uyandıran ve ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasının devamı olduğu değerlendiriliyor.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Sabah’tan Atakan Irmak'ın haberine göre Aykut, hazırlanan dosya doğrultusunda adresinde yakalandı.

Gözaltı işleminin, ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonu başta olmak üzere bağlantılı suçlamalar kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise, gözaltı kararının daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelmesi oldu.

Tolga Aykut’un jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın gizlilikle sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.

Tolga Aykut kimdir?

Tolga Aykut, Mahzen Medya'nın sahibi. Mahzen Medya, Türkiye müzik endüstrisinde yer alıyor. Tolga Aykut, 2016 yılında müzik kariyerine başlamış ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir. Ayrıca Mahzen Media Şirketi’nin CEO’sudur.

Mahzen Medya'nın sitesinde Tolga Aykut'un, çok sayıda tanınmış sanatçıyla çalıştığı bilgisi bulunuyor. Bu sanatçılar arasında Mustafa Ceceli, İrem Derici, Ebru Yaşar, Seda Sayan, Çağlar Ökten, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Sinan Akçıl, Ece Mumay yer alıyor.