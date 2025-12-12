Tedesco ilk 11'de 3'ü zorunlu 7 değişiklik yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Brann Stadı'ndaki karşılaşmada Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ve tedavisi devam eden Nelson Semedo'nun yanı sıra, ağrıları sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio, Norveç deplasmanına getirilmedi.

Sarı-lacivertlilerde, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise Brann karşısında yedek soyundu.

Teknik direktör Tedesco, bu oyuncuların yerine sağ bekte Mert Müldür, savunmada Jayden Oosterwolde ve Archie Brown, orta alanda İsmail Yüksek, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, forvette de Youssef En-Nesyri'ye formayı verdi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.

Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marko Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.

Domenico Tedesco tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı.

İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.

Szymanski maç kadrosunda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Brann maçının kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Domenico Tedesco, daha önce Ferencvaros ve RAMS Başakşehir müsabakalarında da Szymanski'yi maç kadrosuna almış ancak süre vermemişti.

Brann yönetiminden dostluk yemeği

Norveç temsilcisi Brann, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı.

Kafileyle birlikte Norveç'e giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın hazır bulunduğu yemeğe Brann Başkanı Aslak Sverdrup, ev sahipliği yaptı.