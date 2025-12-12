Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Durbay'ın entübe edildiği bildirildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, entübe edildiği bildirildi. Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış, bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

NE OLMUŞTU? Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, Türkiye'nin genç ve dinamik siyasi isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, eğitim ve iş hayatındaki başarılarıyla Manisa'nın tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında uzun yıllar aktif olarak görev yapan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasete adım attı. Ardından 2015-2020 yılları arasında iki dönem boyunca İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Siyasi kariyerinin yanı sıra iş ve akademik dünyadaki başarılarıyla da dikkat çeken Durbay, özellikle gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol almasını teşvik ediyor.