Abdülkerim ve Barış hakkındaki soruşturma iddialarına başsavcılıktan yanıt!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddialarını yalanladı. Başsavcılık, "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Türk futbolunu özellikle son dönemlerde yakından ilgilendiren çok sarsan bahis soruşturmasına ilişkin ABdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki futbolcu hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma yürütülmediği belirtilerek, kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

İNCELEME BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'ya ait olduğu öne sürülen ve "Eren, Apo ve Barış'tan silip bana eklediler" ifadelerinin yer aldığı mesaj sonrası, Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ın da soruşturma kapsamına alındığı iddia edilmişti.

20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçen hafta 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da dahil 20 şüpheli tutuklanmıştı.