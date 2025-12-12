Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ve ses kayıtları karşılaştırıldı sonuçlar belli oldu

Ünlü sanatçı Güllü'nün cinayetinde bilirkişi raporuna ulaşıldı. Rapora göre; Güllü, 'normal bir şekilde' değil 'itme veya fiziksel baskı' ile pencereden düştü.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (51) Yalova'daki evinin balkonundan "düşerek" hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 76 gün geçti.

26 Eylül günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in "elim bir kaza" olarak duyurduğu Güllü'nün şüpheli ölümü, ilk günden beri basında geniş yer tuttu, intihar ve cinayet iddialarıyla gündeme gelen olay çokça konuşuldu.

Son olarak Güllü'yü öldürdüğü iddialarıyla anılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve ölüm anında kendisiyle birlikte evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya. öte yandan Gülter ve Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı. Dosya için gizlilik kararı verildi.

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlar analiz edildi.

Kızı Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedi. ardından boğuşma yaşandı. Ardından kayıtlara Tuğyan Gülter'in "Hadi görüşürüz bay bay" dediği kayıtlara yansıdı.

Sabah'ın haberine göre; bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.