Özcan Deniz'in serveti saymakla bitmiyor! 20 ev yetmedi, tüm siteyi aldı
Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü sanatçı Özcan Deniz şimdi de saymakla bitmeyen servetiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, lüks ev turu paylaşımıyla Özcan Deniz hakkında büyük servet iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Emlakçının ev gezdirirken ünlü sanatçı için “20’ye yakın evi var” sözleri gündem oldu.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Deniz, kardeşleriyle arasında yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam etmiş ve çok konuşulmuştu. Özcan Deniz bu kez sahip olduğu servetiyle anılıyor. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün ev turu videosunda gezdiği ev Özcan Deniz'e ait olunca, emlakçının Deniz hakkındaki servet iddiaları kafaları karıştırdı.
Özcan Deniz şimdi de servetiyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz paylaştığı “lüks ev turu” videosuyla adeta magazin gündemine bomba gibi düştü.
Videoda, eşi Tayyar Öz’le birlikte gezdikleri evin Özcan Deniz’e ait olduğunun söylenmesi ve emlakçının verdiği bilgiler, hem şaşkınlık hem de merak yarattı.
Fenomen isim videoda evin tavanından banyosuna kadar her köşesini incelerken emlakçının sözleri dikkat çekti. İddialara göre Özcan Deniz komple bir site satın aldı.