Özcan Deniz'in serveti saymakla bitmiyor! 20 ev yetmedi, tüm siteyi aldı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Deniz, kardeşleriyle arasında yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam etmiş ve çok konuşulmuştu. Özcan Deniz bu kez sahip olduğu servetiyle anılıyor. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün ev turu videosunda gezdiği ev Özcan Deniz'e ait olunca, emlakçının Deniz hakkındaki servet iddiaları kafaları karıştırdı.