Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!

Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Antalya Şehir Hastanesi’nde nefes darlığı şikâyetiyle bir süredir tedavi gören Göğen, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Göğen, vizyonda olan “Mitoloji Mafyası” filminin Çanakkale’deki çekimleri sırasında üşüttüğünü belirtmişti.

